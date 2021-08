Kabinet stopt met coronasteun

Eind september stopt het kabinet met de coronasteunpakketten. Onder meer de NOW en de TVL-regeling worden beëindigd. De economie draait weer als een zonnetje, dus de regering acht de steun niet meer nodig.

Mogelijk komt er wel een uitzondering voor de nachthoreca, zelfstandigen en anderen die nog steeds getroffen worden door de coronacrisis. De schatkist is geplunderd om de steunpakketten te kunnen betalen. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) kostte in 2020 en 2021 bijna 26 miljard euro, aldus cijfers van de Algemene Rekenkamer. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kostte 9,11 miljard.

De stopzetting komt niet onverwacht. Onder meer het Centraal Planbureau pleitte al langer voor een beëindiging van de steunpakketten. "Hoe langer de steun duurt, hoe kleiner de economische baten, en hoe groter de kosten. De huidige steun blokkeert de normale economische dynamiek: bedrijven die stoppen en nieuwe bedrijven die starten, mensen die ergens anders een nieuwe baan vinden. Het gevaar bestaat dat er zo zombiebedrijven ontstaan: ondernemingen zonder toekomstperspectief die overleven op steun en het voortrollen van leningen", stelde CPB-directeur Pieter Hasekamp in april al.