Inflatie eurozone stijgt naar hoogste niveau sinds 2011

De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3 procent op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau sinds 2011. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt dat op basis van voorlopige cijfers. In juli bedroeg de inflatie nog 2,2 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

De stijging is vooral veroorzaakt door de hogere prijzen voor energie. Ook industriële goederen werden flink duurder, net als voedsel, alcohol en tabak en diensten. Het komt erop neer dat consumenten en bedrijven voor veel zaken duurder uit zijn en dat hun koopkracht afneemt.