Duitse rechter laat machinistenstaking doorgaan

Een poging van spoorbedrijf Deutsche Bahn om een machinistenstaking te laten beëindigen is bij de rechter gestrand. De arbeidsrechtbank in Frankfurt weigerde een verbod op de staking goed te keuren. De Duitse machinisten van vakbond GDL zijn aan hun derde staking in korte tijd begonnen. Daardoor worden zowel het personenvervoer als het vrachtvervoer ernstig verstoord.

De voorzitter van de rechtbank probeerde eerder Deutsche Bahn en de vakbond nog aan de onderhandelingstafel te krijgen, maar GDL wilde niet in gesprek. De bond wil dat het spoorbedrijf voldoet aan de eisen die de bond al in mei stelde. Eerder donderdag probeerde Deutsche Bahn met een nieuw loonbod de staking ook al te beëindigen.

De staking is het gevolg van een loonconflict, waarbij het vooral gaat om de timing en omvang van loonsverhogingen. In het nieuwe aanbod van Deutsche Bahn zat in ieder geval een coronabonus van 600 euro, iets wat GDL had geëist. Ook werd volgens de spoorvervoerder aan andere eisen van GDL voldaan. GDL-voorzitter Claus Weselsky zegt dat het aanbod nog steeds onvoldoende is.

Nederlandse reizigers merken de staking vooral omdat een deel van de internationale treinen niet meer naar de eindbestemming rijdt. De nachttrein naar Wenen rijdt helemaal niet. Verder rijden er minder goederentrein van en naar Duitsland.