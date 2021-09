Hoger inkomen, hogere boete: in veel landen is dat normaal

Je denkt er niet vaak over na, maar een verkeersboete is vooral een straf voor armere mensen. Wie geld genoeg heeft, kan die paar honderd euro weinig schelen en dat kan dus leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. In steeds meer landen wordt de verkeersboete dan ook inkomensafhankelijk gemaakt.

In Zwitserland kreeg onlangs een vrouwelijke miljonair 175.000 euro boete, omdat ze ruim 40 kilometer per uur te hard reed. De topman van Nokia moest in Finland 116.000 euro betalen na een snelheidsovertreding. Ook in onder meer Zweden, Duitsland, Frankrijk en Spanje is de hoogte van boetes inkomensafhankelijk.

De SP stelt voor dat dit ook in Nederland wordt ingevoerd. Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid van de socialisten zegt tegen RTL Nieuws: "Nu zijn er standaardboetes voor iedereen en dat is niet eerlijk. Wat voor een miljonair een schijntje is, is voor iemand met een flexbaan een gigantisch bedrag."

Elena Kantorowicz-Reznichenko, hoogleraar recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, deed er onderzoek naar en is het met hem eens. Eerder al zei ze tegen RTL: "In veel landen wordt de inkomensafhankelijke boete gebruikt bij bijvoorbeeld verkeersovertredingen, diefstal, overvallen en lichte mishandeling. In Duitsland gaat het zelfs ook om zeden- en drugsdelicten."

Ze vindt het rechtvaardiger. "Het is niet eerlijk dat rijke mensen kunnen betalen voor het recht om misdaden te plegen en arme mensen in de gevangenis belanden omdat ze de boete niet kunnen betalen."