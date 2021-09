‘Google betaalde flexwerkers in Nederland illegaal te weinig’

Google weet al sinds 2019 dat het zich in meerdere landen niet aan de wet houdt door uitzendkrachten onder te betalen. Ook in Nederland verdienden zij illegaal minder dan werknemers met een contract. Maar de tech-gigant deed daar de afgelopen jaren niets aan, schrijft The Guardian.

Wereldwijd werken er meer dan 100.000 flexwerkers voor Google. Zij krijgen een lager uurloon dan andere werknemers en dat is tegen de wet in zeker dertig landen waar het bedrijf actief is. In Nederland gaat het om 44 medewerkers.

Om alle flexwerkers evenveel te betalen als gewone werknemers kost Google 14,6 miljoen euro volgens een eigen analyse waarin alleen nieuwe medewerkers zijn meegenomen. En dat vond het miljardenbedrijf te veel.

Flexkrachten lopen zo 12 tot 50 procent van hun salaris mis. Vanwege de kosten en om negatieve media-aandacht te vermijden bleef Google de loonsverhoging uitstellen. Volgens The Guardian is het probleem nog steeds niet opgelost. Google zegt dat eraan wordt gewerkt.