Coolblue gaat voor miljarden naar de beurs. Oprichter miljardair

De Rotterdamse webwinkel Coolblue staat op het punt om naar de Amsterdamse beurs te gaan. De officiële aankondiging van de miljardenbeursgang volgt waarschijnlijk maandag al. De eerste notering zal dan binnen twee weken een feit zijn.

Dat zeggen meerdere bronnen tegen het FD. Het tij is gunstig op de beurs en Coolblue heeft heel veel extra verdiend door de epidemie. Dat kan allemaal te gelde worden gemaakt.

Coolblue mikt op een beurswaarde van enkele miljarden euro’s. Ingewijden spreken over een waardering van € 3 miljard tot € 4 miljard.

Coolblue is in handen van oprichter Pieter Zwart en investeringsmaatschappij HAL.

Pieter Zwart - toekomstig miljardair - begon met Coolblue op een Rotterdamse zolderkamer, waar hij Mp3-spelers verkocht. Dat was in 1999. Vandaag de dag is Coolblue de tweede webwinkel van Nederland met een omzet van 1,5 miljard euro in 2019. Ook heeft Coolblue winkels in België en is er sprake van een uitbreiding naar Duitsland.