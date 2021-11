Aanbod van groene banen groeit sterk

De groen maken van de economie gaat tot heel veel nieuwe banen leiden, zeggen klimaatguru's.

Onderzoek van Indeed, de grootste vacaturesite in Nederland, laat zien dat het aantal 'groene' vacatures al behoorlijk in de lift zit, schrijft het FD. Vergeleken met 2017 is het aantal vacatures waarin begrippen als duurzaamheid, klimaatverandering en biodiversiteit voorkomen in de titel en de hoofdtekst van een vacature met 56% gestegen. Volgens Arjan Vissers van Indeed gaat het om banen die echt als groen gekwalificeerd kunnen worden, van een medewerker bij een milieuclub tot een duurzame belegger bij een bank.

Ook in zoekopdrachten van werkzoekenden duiken de termen vaker op dan vier jaar geleden, maar toch in mindere mate. De belangstelling voor groene banen is met 33% gestegen en vorig jaar zelfs stabiel gebleven.