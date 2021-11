Zo hard keldert een spaarrekening van 100.000 euro als de inflatie aanhoudt

Het is de vraag van 1 miljoen: houdt de inflatie aan of is hij tijdelijk? Voor het geval de prijzen nog een tijdje doorstijgen, berekende Business Insider wat er dan gebeurt met je spaarrekening. Tipje van de sluier: die zakt hard in.

Afgelopen maand bedroeg de inflatie in Nederland 3,4 procent. Het is de hoogste geldontwaarding in bijna 20 jaar tijd. De verwachting van onder meer de Europese Centrale Bank is dat de inflatie weer gaat afnemen, volgens ECB-baas Christine Lagarde zelfs al in de loop van volgend jaar.

Maar als dat niet gebeurt, gaat het hard met een spaarrekening waarop de rente bijna nul is. Business Insider gaat ervan uit dat die rente iets omhoog gaat en rekent met een koopkrachtverlies van 2,5 procent voor een periode van vijf jaar.

Als je 50.000 euro op je spaarrekening hebt staan, betaal je daarover geen vermogensbelasting. Het gaat dan puur om het verschil tussen de inflatie en de spaarrente. Dan kom je uit op een vermogen van 44.192 euro na vijf jaar. Er is dus een kleine 6.000 euro verdampt.

Heb je een spaarrekening van 100.000 euro dan verlies je nog veel meer. Ten eerste moet je vermogensbelasting betalen en ten tweede is er de inflatie die je spaargeld doet slinken. In totaal blijft er na vijf jaar om precies te zijn 86.915 euro over. Je hebt dan dus ruim 13.000 euro minder te besteden.