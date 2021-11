Waarom hoge salarissen sneller stijgen dan lage salarissen

Lage salarissen blijven steeds verder achter in salaris, blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2021 van carrièresite Intermediair en Nyenrode Business Universiteit onder ruim 30.000 werknemers in loondienst. Wie een laag salaris heeft, ziet het minder stijgen dan mensen met hoog salaris, zodat het verschil en levenlang groter wordt.

Ruim 60 procent van de hbo- en wo-opgeleiden zag het salaris stijgen, tegenover 44 procent van de laagopgeleiden (alles beneden mbo 4). Bij 46 procent van deze groep bleef het salaris gelijk, 11 procent is minder gaan verdienen. ,,Wij zien dat als je lager opgeleid bent, je vaker de pineut bent. Op alle vlakken'', zegt Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie en medeopsteller van het Nationaal Salaris Onderzoek, tegen het AD.

Want laagopgeleiden hebben vaker een flexibel contract, hebben minder doorgroeimogelijkheden. Wie niet hoog is opgeleid en daarom met een laag salaris begint heeft daardoor veel minder kans veel te gaan verdienen. Van Muijen maakt zich zorgen om het salaris en de geringe loonsverhoging van deze groep. ,,Het wordt voor een groeiende groep steeds lastiger om in het levensonderhoud te voorzien.''