Hier tank je het goedkoopst. En hoe duur is het bij jou in de buurt?

We weten allemaal dat tanken op de snelweg duurder is dan daarbuiten, maar ook dan zijn er nog behoorlijke verschillen. Het goedkoopst tank je bij Sakko in het Groningse Uithuizen.

Daar betaalde je gemiddeld 1,655 euro per liter benzine tussen 1 januari en 30 november, blijkt uit cijfers van Multitankcard, marktleider op gebied van tankpassen. Dat is behoorlijk veel minder dan de 1,80 per liter Euro95, die je gemiddeld over heel Nederland betaalde in die periode. Het scheelt 6,50 euro op een tank van 45 liter.

Bij Esso Express Beek, in Gelderland betaalde je het minst voor een liter diesel, namelijk 1,31 euro. Ter vergelijking: een liter kostte gemiddeld 1,45 euro in Nederland. Euro98 kon je bij Makro in Amsterdam tanken voor 1,82 euro per liter, terwijl de gemiddelde prijs 1,92 euro bedraagt.

Tanken is relatief duur in de provincie Utrecht, rond Schiphol en op de Waddeneilanden. Onbemande tankstations als Tinq en Tango zijn over het algemeen iets goedkoper dan bemande filialen.

Hier kun je de goedkoopste tankstations vinden per provincie.