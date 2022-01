Vooral vrouwen armer door pandemie

Terwijl de 10 rijkste mannen hun inkomen zagen verdubbelen tijdens de coronapandemie, is het gemiddelde inkomen van 99% van de wereldbevolking achtergebleven en zijn meer dan 160 miljoen mensen extra in armoede terecht gekomen. Dat blijkt uit rapport van Oxfam, ‘Inequality Kills’. Het rapport maakt duidelijk dat extreme ongelijkheid sterk is gegroeid tijdens de coronapandemie. Vooral vrouwen en andere achtergestelde groepen zijn de dupe.

Vrouwen en meisjes verloren in 2020 gezamenlijk 800 miljard dollar aan inkomsten.

Elke 26 uur komt er een nieuwe miljardair bij, terwijl extreme ongelijkheid dagelijks bijdraagt aan het overlijden van 21.300 mensen wereldwijd;

252 mannen bezitten meer vermogen dan alle vrouwen in Afrika, Latijns-Amerika en de Cariben bij elkaar (1 miljard vrouwen);