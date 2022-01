Paniek op de beurs: dit zijn de oorzaken

Half november bereikte de AEX nog een nieuw record. Maar van dat optimisme is nu weinig meer te bespeuren. Sterker nog: de paniek slaat toe. Belangrijkste reden is rente-angst.

Aanstaande woensdag is er weer een rentebesluit van de FED. De verwachting is dat de Amerikaanse Centrale Bank een renteverhoging zal aankondigen. De inflatie in de VS is nu 7 procent en dan moet je wel een beetje op de rem trappen, aldus beursanalist Corné van Zeijl bij de Telegraaf.

Twee jaar geleden is de rente naar beneden gebracht om de economie te stimuleren in coronatijd. "Het bijeffect is dat de inflatie omhoog vloog. Dat gaat nu zo hard dat er geremd moet worden, anders gaat de inflatie nog verder omhoog en kom je in een loonprijsspiraal terecht, waar je moeilijk weer uitkomt," legt Van Zeijl uit. "De FED was eerst bezig geweest om de economie te redden. Dat is gelukt. Maar nu moeten ze zorgen dat de inflatie niet uit de klauwen loopt."

Welke aandelen wél overeind blijven? "Dat zijn eigenlijk de vrij saaie aandelen van energiebedrijven, banken, verzekeraars. De hoogvliegers die ook vrij duur zijn, daar gaat het slecht mee. Denk aan ASML, ASMI, Adyen. Dat zijn de bedrijven die de grootste klappen krijgen. En dat beeld zie je ook in de VS."

Hoe het verder zal gaan op de beurs? "Wat er nu al ingeprijsd is, is dat de FED de rente dit jaar ieder kwartaal gaat verhogen en minder obligaties gaat opkopen. De vraag is of ze nog strenger gaan zijn, dan wat beleggers nu al verwachten. Als dat zo is, zullen de koersen waarschijnlijk nog verder gaan zakken."