Drugshandel floreert als nooit tevoren: Nederland belangrijkste doorvoerland

De drugshandel heeft duidelijk niet te lijden gehad onder de coronapandemie. Nooit eerder werd er zoveel verhandeld als in 2021. Daarover schrijft de Volkskrant.

De politie wist in de Rotterdamse haven meer dan 70.000 kilo cocaïne te onderscheppen ter waarde van ruim 5 miljard euro, een record. Maar ook in Antwerpen, Hamburg en Spanje werden recordvangsten gedaan. En wat dacht je van Pakistan bijvoorbeeld: 1,5 ton heroïne werd er ingenomen, bestemd voor Rotterdam. In Europa zijn Spanje en Nederland de grootste doorvoerlanden.

Nederland is niet alleen het belangrijkste doorvoerland als het gaat om hasj, cocaïne en heroïne, het is ook de grootste ecstacy-producent ter wereld en een steeds belangrijkere producent van crystal meth. Controle op al die drugsproductie en -handel is er nauwelijks. Slechts 1 procent van de containers in de Rotterdamse haven wordt gecontroleerd. En onder boeren is het allang niet meer raar om je schuur te verhuren aan een drugsbaron.

In Nederland willen we nog wel eens denken dat drugsgebruik onschuldig is, maar wie cijfers uit de VS bekijkt, beseft dat dat niet zo is. Er overleden in een jaar tijd 100.306 mensen aan een overdosis. Dat is 28,5 procent meer dan het jaar ervoor. Dat kwam vooral door het gebruik van fentanyl, wat goedkoper is dan heroïne en veel krachtiger en dodelijker dan pijnstillers. Wereldwijd zijn er nu 35 procent meet drugsverslaafden dan in 2010, namelijk bijna 300 miljoen wereldwijd.