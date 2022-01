De Hypotheekshop: hypotheekrente stijgt verder

De hypotheekrente zet na een periode van stilstand zijn stijging weer door, merkt hypotheekbemiddelaar De Hypotheekshop. Die telde in januari 103 renteverhogingen tegen 17 renteverlagingen. Sinds 2016 mat het bedrijf niet eerder zoveel verhogingen in één maand. Door de verhogingen komt het totaalgemiddelde, waarbij naar de rentes van verschillende rentevaste periodes wordt gekeken, op 1,56 procent. In september was dat met 1,42 procent op het laagste niveau. Tijdens de coronacrisis daalde de hypotheekrente behoorlijk, want in maart 2020 was het totaalgemiddelde nog 1,62 procent. Het grote aantal verhogingen komt door het gestegen aantal aanbieders van hypotheken, denkt De Hypotheekshop. De afgelopen jaren zag de bemiddelaar dat partijen er vaker voor kiezen om iedere week een kleine verhoging door te voeren, dan één keer in de maand een grotere. De kleine verhogingen maken het namelijk makkelijker om te concurreren.