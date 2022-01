Hoe Nederland een van de grootste belastingparadijzen ter wereld werd

We zijn de eersten om met het vingertje te wijzen als er in Zuid-Europa iets onoorbaars gebeurt op financieel vlak, maar zelf zijn we ook geen heilige boontjes. "Nederland is gewoon het grootste doorsluisland, ga daar maar vanuit."

Nederland behoort tot de grootste belastingparadijzen ter wereld, al zal de politiek dat nooit toegeven. "Voor fiscalisten is een belastingparadijs palmen, zon, nul belastingheffing en geen informatie-uitwisseling. Dat is Nederland niet", zegt hoogleraar Jan Vleggeert, hoofd van de afdeling belastingrecht van de Universiteit Leiden, in de Volkskrant. "Maar als je er met andere ogen naar kijkt, zijn we wél een belastingparadijs voor grote bedrijven. Die kunnen via Nederland belasting ontwijken."

Al decennialang plaveit Nederland de weg voor multinationals die niet te veel belasting willen betalen. "Grote bedrijven konden, om ze naar Nederland te halen, hier afspraken maken over hun fiscale positie, zogeheten rulings, waar niemand zicht op had."

Nederland had in 2019 nog 12.400 brievenbusfirma's. Daar gaat jaarlijks 170 miljard euro doorheen. De belastingopbrengsten van 650 miljoen euro vallen daarbij in het niet, net als de 4.000 banen. Wel wordt de reputatieschade voor Nederland steeds groter.

De reactie van Nederland? Het mag volgens de wet en als wij het niet doen, doet een ander het wel. Maar uit onderzoek blijkt dat Nederland wat belastingontwijking betreft voorop loopt, schrijft de Volkskrant. "Nederland is gewoon het grootste doorsluisland, ga daar maar vanuit", zegt Henk Willem Smits, (mede-)auteur van het boek Het Belastingparadijs.