“Komende jaren loopt woningtekort alleen maar op”

Het woningtekort is nog lang niet opgelost. De komende drie jaar zal het alleen maar oplopen, stelt adviesbureau Capital Value. Reden: het aantal huishoudens groeit, terwijl er veel te weinig bouwvergunningen zijn verstrekt.

Nu al zijn er 279.000 woningen te weinig. In 2024 loopt dat tekort op tot 316.000 menen de experts. Een kwart van de jonge huishoudens tot 30 jaar, zo'n 244.000, wonen momenteel te klein of op de verkeerde plaats. Het grootste woningtekort is er in Amsterdam, maar ook in het Westland, Delft en Flevoland zijn er veel te weinig huizen.

Capital Value levert adviesdiensten aan beleggers, corporaties en banken. De organisatie stelt dat woningcorporaties jaarlijks 25.000 sociale huurwoningen kunnen bouwen als de verhuurdersheffing wordt afgeschaft.

"Alle partijen zijn het erover eens dat er meer gebouwd moet worden, maar de ambities worden nog steeds niet gehaald. Met nog betere samenwerking kunnen we deze impasse doorbreken”, aldus directeur Marijn Snijders.