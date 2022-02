Dit zijn de tien populairste werkgevers van Nederland

De overheid was vermoedelijk nog nooit zo populair als werkgever: maar liefst vijf van de tien meest geliefde plekken om te werken bestaan uit overheidsinstanties met bovenaan het Rijk zelf.

Op plaats twee en drie vinden we de Politie en Shell. Voor het jaarlijkse Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek van Intelligence Group werden zo'n 24.000 mensen ondervraagd. Veel werkgevers in de medische sector zijn populairder geworden. De GGD staat op nummer 22, het Erasmus MC op plek 30 en het UMCG op plaats 33, allemaal minstens tien plekken hoger dan een jaar eerder. Rijkswaterstaat en ASML zijn ten opzichte van 2020 uit de top 10 gevallen. Ook Coolblue, KPN en Bol.com zakten fors.

Dat Shell en de Belastingdienst op plek 3 en 4 staan, lijkt opmerkelijk: ze kwamen beide het afgelopen jaar veelvuldig negatief in het nieuws. “Maar slechte pr is ook pr”, zegt Geert-Jan Waasdorp, de CEO van Intelligence Group. “Deze werkgevers winnen aan aantrekkelijkheid vanwege de transitie die ze doormaken of de uitdagingen waarvoor ze staan. Wanneer deze organisaties uit het nieuws raken, bestaat de kans dat zij hun voorkeurspositie verliezen.”