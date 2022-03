Overstappen op huismerken? Zo groot is het verschil in prijs en kwaliteit

Misschien heb je al gemerkt dat je dagelijkse boodschappen duurder zijn geworden. Om te compenseren voor de inflatie kan het lonen om over te stappen op huismerken, vooral bij bepaalde producten.

Zo is vloeibaar wasmiddel van het huismerk gemiddeld 75 procent goedkoper dan van de A-merken. “A-merken investeren doorgaans meer in productinnovatie en besteden ook veel meer budget aan marketing en reclame. Die extra’s worden natuurlijk doorgerekend aan de eindconsument,” verklaart Stefan Van Rompaey, retailexpert van RetailDetail in Het Laatste Nieuws. “Soms speelt de kwaliteit van een product ook een rol, maar heel wat huismerkproducten worden gewoon in dezelfde fabriek geproduceerd als die van bekende merken."

Huismerken zijn gemiddeld 15 tot 20 procent goedkoper, aldus de expert. “De kwaliteit van hun huismerkproducten is voor de supermarkten erg belangrijk, want hiermee willen ze hun merkimago beschermen. Ze kunnen het zich niet veroorloven om producten van een schandalige kwaliteit onder hun eigen naam te verkopen; daarmee zouden ze zichzelf in de voet schieten."

Het Laatste Nieuws vergeleek de prijzen van tien huismerken met A-merken. Het gaat uiteraard om Belgische prijzen, maar het geeft wel een indicatie. Zo kost de goedkoopste gemalen koffie 2,29 euro, terwijl Douwe Egberts 3,89 euro kost voor 250 gram. Voor spaghetti van het huismerk van AH betaal je 49 cent per halve kilo, terwijl het A-merk 2,73 euro kost.

Vloeibaar wasmiddel van Dash kost 12,65 euro. Voor een even groot pak van Albert Heijn betaal je 3,99 euro. Een kilo tarwebloem heb je voor 39 cent van het AH-huismerk, terwijl het A-merk 1,77 euro kost.