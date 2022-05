Zes uur in de rij, vlucht gemist: leger inzetten voor chaos Schiphol?

De wachtrijen op Schiphol zijn zo dramatisch, dat de trein nog écht een snellere optie wordt. Mensen staan soms wel zes uur te wachten en missen hun vlucht. Willen ze omboeken, dan staan ze nog eens drie uur in de rij.

Tenminste, dat is het verhaal van Ruben Toren, die de sfeer op de nationale luchthaven omschrijft als grimmig. Zelf moest hij zes uur wachten om in te checken voor een vlucht naar Londen, vertelt Toren aan RTL Nieuws. Het omboeken heeft hij maar laten zitten. "De rij voor de balie van KLM waar ik kon omboeken naar een later tijdstip zou nog eens drie uur duren. Dat heb ik niet gedaan, toen heb ik zelf maar via EasyJet nóg een vlucht geboekt."

Ondertussen werd de sfeer er niet beter op. "Er werd gescholden, mensen probeerden voor te dringen bij security. Toen twee mensen flauw vielen in de rij kregen we een flesje water aangeboden. Maar dat kwam voor mij pas na vijf uur wachten. Ik begon na al die uren staan zelf ook wat wankel te worden, het was erg warm." Hij had medelijden met de beveiligers. "Je wil niet weten hoeveel shit zij over zich heen krijgen."

Armande Harmsen maakte het nog erger mee. Ze stond gisteren om 10.45 uur bij de incheckbalie, zou om 14.00 uur vliegen, maar was pas om 17.00 uur langs de controle. De vlucht werd twee keer uitgesteld, maar vertrok uiteindelijk zonder haar en nog een aantal passagiers. Om te voorkomen dat ze opnieuw in de rij moest staan, heeft ze overnacht op de luchthaven. Als het goed is, is ze vanmiddag alsnog vertrokken naar Bonaire.

Leger

Ondertussen adviseert reiskoepel ANVR om het leger in te zetten om de personeelstekorten op te lossen. "Misschien moeten we mensen van het leger gaan inroepen om te zorgen dat de beveiliging op orde is. Om deze periode maar door te komen", zegt directeur Frank Oostdam tegen RTL Nieuws.

Hij adviseert reizigers die nog moeten boeken voor deze zomer om voor regionale luchthavens te kiezen. In Eindhoven bijvoorbeeld is de boel beter op orde. Oostdam verwacht dat de lange wachtrijen tot en met de zomervakantie voortduren. "Het is een beschamende vertoning en het is dramatisch voor het imago van Schiphol."