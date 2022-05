Kamer boos op Benschop: ‘Luxe dineren in het buitenland, terwijl het chaos is op Schiphol’

Hij ging met zijn gezin een weekje naar Portugal toen in de meivakantie op Schiphol de hel losbrak. Ook de afgelopen weken was Schiphol-baas Dick Benschop regelmatig in het buitenland, terwijl de wachttijden op de nationale luchthaven opliepen tot zes uur. De Tweede Kamer is not amused.

VVD-Kamerlid Koerhuis zei vanmiddag: "Dit is een wel heel zorgelijk beeld. Het is op Schiphol letterlijk alle hens aan dek, dan moeten we er vanuit kunnen gaan dat dat ook in de bestuurskamer geldt. De VVD en PvdA hebben samen de heer Benschop uitgenodigd voor een gesprek in de Tweede Kamer dinsdag.”

"Bij hoge golven hoort een kapitein aan het roer te staan”, zegt ook CDA-Kamerlid Van der Molen. "Dat is in de luchtvaart niet anders. Nederland staat voor schut door de situatie op Schiphol. Het CDA verwacht dat de heer Benschop tot het uiterste gaat om Schiphol weer op koers te krijgen. En dat de minister daar scherp op toeziet.”

Benschop was meerdere keren in het buitenland de afgelopen weken, zo blijkt uit onderzoek van de Telegraaf dat door Schiphol is bevestigd. In de meivakantie zat hij in Portugal met zijn gezin, maar hij bezocht onlangs ook nog een gala in Washington, was in Davos voor het World Economic Forum en schoof aan bij de jaarlijkse meeting van VNO-NCW. Bovendien zei Benschop rond Koningsdag corona te hebben, maar zat hij toen wel op een boot.

"De allerhoogste tijd voor de RvC van Schiphol om ceo Benschop nu snel te vervangen door een competente ceo die de chaos oplost”, zegt senator Henk Otten dan ook. "Dan kan Benschop permanent vakantie vieren en z’n vele netwerkevents voortaan op eigen kosten bezoeken.”