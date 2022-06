“Splitsen woningen is oplossing woningtekort, maar gemeenten doen moeilijk”

Een half miljoen woningen komen in aanmerking om te worden gesplitst, zegt BLG Wonen. Als gemeenten daar minder moeilijk over zouden doen, kan het woningtekort flink afnemen, aldus het dochterbedrijf van de Volksbank.

Op dit moment worden jaarlijks 3000 woningen gesplitst en verdwijnen er 1000 door samenvoeging. BLG Wonen-directeur Frank Soede noemt veel voordelen van het splitsen van woningen. "De doorlooptijd van het splitsen van een woning is immers korter dan het realiseren van nieuwbouw”, zegt Soede in de Telegraaf.

Het is bovendien duurzamer. "Het verbouwen van een bestaande woning zorgt voor een veel lagere stikstof- en CO2-uitstoot dan de bouw van een nieuwe woning. En het vraagt minder opoffering van groene ruimte.”

Vooral voor ouderen zou het aantrekkelijk zijn. "Het huis voelt te groot, maar toch willen of kunnen zij niet verhuizen. Hun woning opsplitsen in twee zelfstandige woningen met aparte opgang en nutsvoorzieningen, is dan een goed alternatief.”

Dat het toch zo weinig gebeurt, komt volgens BLG Wonen, die uit ervaring spreekt, door 'wisselend gemeentebeleid'.