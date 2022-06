Prijzen in horeca vliegen omhoog: soms wel 40 procent erbij

Of je nu een biertje bestelt op het terras of zes gangen in een restaurant, het lijkt allemaal wel erg duur. Dat klopt ook. In het AD vertellen horeca-eigenaren dat ze de prijzen soms wel met 40 procent hebben verhoogd.

Amsterdamse restauranthouders lopen naar eigen zeggen allemaal tegen hetzelfde probleem aan: de producten die ze nodig hebben zijn veel duurder geworden. "Alles, bedenk het maar”, zegt Riad Farhat van Drie Wijzen uit Oost (3WO) met ruim twintig zaken in het AD. "Het ene product 10 procent, het andere 50 procent, stroom 200 procent. Alles bij elkaar zijn de prijzen zo’n 30 tot 40 procent gestegen. Je moet mee.”

Zo is vlees bijvoorbeeld fors duurder geworden. "Onze spareribs zijn eerst verhoogd naar 16,50 euro en zijn nu al boven de 20 euro. Dat vinden wij ook verschrikkelijk.”

Pim Evers, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Amsterdam en mede-eigenaar van achttien zaken, geeft aan dat niet alleen de inkoop duurder is, maar dat ook personeel lastig is te vinden. Evers in de krant over de prijs van een biertje: "De psychologische prijsgrens voor een fluitje is voor ons 3 euro, ook al vragen zaken om ons heen 3,80 euro of 4 euro.”

Toch klagen mensen niet merken beide horecabazen. Farhat: "Ze zijn erop voorbereid: eerst corona en nu Oekraïne. Het is verklaarbaar. Als ze de supermarkt binnenlopen hebben ze immers hetzelfde probleem.”