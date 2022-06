Vakantiegangers in spanning: wie mag er van Schiphol op reis?

De eindexamenkandidaten weten sinds deze week of ze geslaagd zijn of niet. Maar honderdduizenden mensen doen nu examen bij Schiphol. Daar beslist een team onder leiding van Hugo Thomassen, managing director van Airport Coordination Netherlands (ACNL) wie in juli en augustus van Schiphol mag vertrekken en wie niet.

ACNL is in Nederland de slotcoördinator. Die bepaalt welke maatschappijen er op Schiphol (en in Eindhoven en Rotterdam) mogen opstijgen en landen. Het zijn dan ook de maatschappijen die volgende week door Thomassen en zijn team geïnformeerd worden. De luchtvaartaanbieders moeten vervolgens met hun klanten in gesprek. ,,Wij snappen ook dat mensen die nu in spanning zitten over hun vakantie zo snel mogelijk antwoord willen. Dus we doen ons best om dit zo snel als dat kan te doen," zegt hij in het AD.

Er is een soort eerlijkheid in het spel. "De basisregel is dat dat gebeurt op basis van proportionaliteit. Iedere luchtvaartmaatschappij levert per dag ruimte in naar rato van het aantal passagiers dat ze die dag eigenlijk zouden vervoeren."

"Het is gewoon ons werk, zo ervaar ik het. Het is natuurlijk niet helemaal een verrassing dat dit eraan zat te komen. Vanaf de meivakantie werd dit al enigszins duidelijk. We hebben de afgelopen weken dus al kunnen overleggen met maatschappijen en ook met buitenlandse slotcoördinatoren. Maar het is wel historisch wat er nu gebeurt. "