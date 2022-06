Bitcoin zakt onder de 20.000 dollar: goed moment om in te stappen?

De alweer vier jaar durende achtbaanrit van de cryptovaluta is weer richting een dieptepunt aan het sjokken. De belangrijkste van allemaal, bitcoin, heeft met een koersdaling van 72 procent sinds de top in november 2021 veel van zijn glans verloren. Is dit het moment om te kopen?

De nummer 2 Ethereum deelt mee in de malaise en zakt liefst 80 procent onder de all time high naar prijzen onder de 1000 dollar per stuk. Om over nog risicovollere cryptoprojecten nog maar te zwijgen. Investeerders van bijna alle andere cryptomunten verliezen 90 tot 100 procent van hun inleg.

Toch zijn zulke koersschommelingen niet ongewoon voor de volatiele blockchainmunten. Bitcoin heeft in zijn 13-jarig bestaan meerdere keren 85 procent van zijn waarde zien verdampen, om daarna beter dan ooit terug te komen. Het is zelfs het best presterende financiële product van de laatste tien jaar. Veel kleinere cryptomunten halen echter nooit meer hun hoge waarderingen.

De ineenstortende beurskoersen op de traditionele markten, maar ook het Luna-debacle zorgden de afgelopen weken voor paniek bij cryptohandelaren.

Twee succesvolle cryptotraders laten op Twitter hun licht schijnen over de recente prijsontwikkelingen. Peter Brandt, die al meer dan vijftig jaar op de beurs handelt, denkt dat prijzen tijdelijk een bodem hebben gevonden:

A retest of $20,000 and 2017 high could provide relief rally in $btc. But remember — relief rally only pic.twitter.com/rQ3O8Is7Bt — Peter Brandt (@PeterLBrandt) June 16, 2022

Bob Loukas vult zijn zakken op het moment met de digitale munt, maar houdt nog een potje achter de hand voor een mogelijke crash onder de 15.000 dollar: