Crematoria leveren voor miljoenen aan metaal in: gemiddelde crematie levert 30 euro op

Naast as blijven er ook verschillende soorten metaal over na de crematie. Protheses, metalen pennen, sieraden en spijkers worden omgesmolten en gerecycled. De metalen krijgen een nieuw leven in sectoren als de vliegtuigbouw.

Enkele keren per jaar worden de metaalcontainers opgehaald door de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). De opbrengst wordt geschonken aan goede doelen via het Dr. C.J. Vaillantfonds.

Jaarlijks werd zo gemiddeld 2 miljoen euro opgehaald, maar door de hogere grondstofprijzen liep de opbrengst vorig jaar op tot 3,5 miljoen. Voor dit jaar wordt zelfs bijna 5 miljoen euro verwacht.

"Protheses tref je aan, maar ook scharen die in een lichaam overblijven", zegt Roel Stapper van crematorium Zuylen in Breda en bestuurslid van LVC tegen de NOS. "In Nederland laat een chirurg klemscharen zitten als een patiënt overlijdt en die tref je ook heel soms aan. Maar ook een bril, sieraden of geluksmuntjes."

De opbrengst per crematie is gemiddeld 30 euro. Nabestaanden vragen vrijwel nooit om de overgebleven metalen. “Je kunt er ook weinig mee, want als je het zelf laat sorteren en recyclen ben je meer kwijt dan dat het oplevert.", volgens Stapper.