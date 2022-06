Kolencentrales kunnen pas over een maand open: “Telefoontje vooraf was handig geweest”

Om te voorkomen dat we het koud krijgen deze winter besloot het kabinet gisteren dat de kolencentrales weer op volle kracht moeten gaan draaien. De kolencentrales zijn compleet overvallen door het besluit en moeten eerst nog ergens kolen gaan kopen.

De vooruitziende blik van het kabinet was weer ver te zoeken. "Een telefoontje vooraf was best handig geweest, nu zijn wij totaal verrast,” zegt Iris Olivier van Uniper dat drie kolencentrales in ons land exploiteert in het AD. Tot nu toe mochten ze uit milieuoogpunt maar op 35 procent van de capaciteit draaien. Dat moet nu weer zo snel mogelijk naar 100 procent.

Technisch gezien kunnen ze direct weer op volle kracht open, zegt Olivier tegen de nieuwssite. "Alleen moeten we eerst veel kolen inkopen. Kolen kennen behoorlijk lange aanvoerlijnen. We halen ze uit de VS, Zuid-Afrika en Colombia. Ze moeten per schip naar Rotterdam. Dat kost tijd."

Het duurt dan ook nog zeker vier tot zes weken voor de kolencentrales weer op 100 procent van de capaciteit zitten, schat Olivier. "We willen bovendien juridische zekerheid van het kabinet. In feite wordt nu immers overgegaan tot gedoogbeleid."