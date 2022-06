Deze landen in de EU hebben de hoogste staatsschuld

Nu er weer economisch ontij aan zit te komen, begint het gemor over de staatsschulden van de Zuid-Europese lidstaten weer. Maar hoe slecht staan ze er echt voor?

Uit cijfers van Eurostat blijkt dat vooral Griekenland en Italië het nog steeds zwaar hebben met staatsschulden van boven de 150 procent. Maar het verschil tussen België, Frankrijk en Spanje is maar klein. Gemiddeld bedroeg de staatsschuld in de Europese Unie in 2021 ongeveer 88 procent van het bbp. Maar waar Griekenland op een staatsschuld van 193 procent zit, blijft die in Estland steken op 18 procent.

Hoewel de schulden in Griekenland en Italië torenhoog zijn, is er ook een lichtpuntje: in 2020 was de schuld nog hoger dus ze hebben in coronatijd hun schuld weten te verminderen. Er zijn ook landen waar de staatsschuld wel opgelopen is: in Duitsland met 0,6 procent tot 69,3 procent van het bbp en in Tsjechië zelfs met 4,2 procent tot 41,9 procent van het bbp.

De Nederlandse staatsschuld kwam eind 2021 uit op 52,1 procent.