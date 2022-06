Komende tijd weer eindeloze files op de Duitse autobahn

De autosnelwegen in Duitsland zijn vervallen en nu de zomervakantie begint zullen de effecten weer voelbaar zijn: eindeloze opbrekingen, files, ongelukken. De problemen nemen jaar na jaar toe. De autobahn, ruim 100 jaar geleden uitgevonden, is een Duitse vinding. Het woord "autobahn" is is in heel veel talen het woord voor Duitse snelwegen. Je wilt er volgens Die Welt voor minsten één keer in je leven racen zonder snelheidsbeperking.

Maar er wordt meer stilgestaan dat hard gereden. Vorig jaar registreerde de automobielvereniging ADAC zo'n 685.000 files op de snelwegen ondanks Corona. De totale lengte was 850.000 kilometer, een afstand tot aan de maan en weer terug. Het verkeer stond in totaal 346.500 uur stil. Want de autobahn is verouderd.

De afgelopen jaren moest daarom de ene na het andere weg gerepareerd worden. Er zijn deze zomer ongeveer 25 grote bouwplaatsen. Welt kondigt de grootste knelpunten aan op onderstaande kaart.