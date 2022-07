ANWB: ‘We stevenen af op een permanent verkeersinfarct’

De files worden almaar langer. Oorzaak is de onbetrouwbaarheid van het openbaar vervoer. We stevenen zelfs af op een permanent verkeersinfarct. Dat zegt de ANWB.

"Je ziet een groei van het wagenpark. Vanaf 2019 zijn er alleen al 400.000 auto’s bij gekomen. Maar belangrijker nog: de negen miljoen voertuigen in totaal worden steeds vaker gelijktijdig gebruikt en dat houdt in dat we vaker bumper aan bumper rijden”, stelt Arnoud Broekhuis van de ANWB in de Telegraaf.

"En dat zie ik niet snel veranderen, want de personele problemen bij de trein- en busbedrijven hebben tot gevolg dat de dienstregelingen verder uitgekleed worden, waardoor de auto zo ongeveer het enige alternatief is voor de wat langere afstanden. Dit jaar werd op 23 maart het thuiswerken losgelaten en sindsdien zien we een grote toename van het verkeer op de provinciale en snelwegen. We hadden verwacht dat veel mensen weer zouden terugkeren in het openbaar vervoer, maar de grilligheid van wel en niet rijden beweegt veel werknemers toch te kiezen voor eigen vervoer.”

De drukte op de weg was in het afgelopen kwartaal weer vergelijkbaar met dezelfde periode in 2019. "Op sommige momenten is het zelfs drukker." En nu de trein geen goed alternatief meer is, zullen de files dus alleen maar langer worden.