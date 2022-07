De hel die Schiphol heet: 180 man was 24 uur op het vliegveld voor een vlucht die nooit ging

Ze zouden zondag naar het zonnige Antalya gaan in Turkije. Maar de 180 mensen die met TUI moesten vliegen, zitten gewoon weer thuis. Na een dag op Schiphol te hebben doorgebracht.

Sjoerd, die met vrienden om 05.40 uur zou vertrekken, is al om 01.00 uur 's nachts op de luchthaven, vertelt hij aan de Telegraaf. De wachttijden zijn immers lang. Een paar uur na aankomst horen ze dat de vlucht is verplaatst naar 14.00 uur 's middags. "Vervolgens kregen we om de zoveel uur een bericht dat de vlucht weer verder was vertraagd. Ondertussen lagen er kinderen op de grond, ouderen konden niet meer staan, mensen zaten zonder hun medicijnen en waren uitgeput."

Wachten

Om 22.00 uur 's avonds konden ze eindelijk aan boord. "Toen dachten we: we gaan weg, maar er was geen piloot of stewardess aanwezig. We hebben wel tien verschillende smoesjes gehoord waarom de vlucht niet ging. Uiteindelijk werd na drie kwartier wachten in het vliegtuig omgeroepen dat de vlucht was geannuleerd. ’Gaat u maar naar huis’ was de boodschap. Schandalig.” Maar naar huis konden ze toen nog niet. Ze moesten eerst nog twee uur op hun koffers wachten.

TUI betreurt (uiteraard) de gang van zaken. "Hier is sprake van een heel vervelende vertraging, opgelopen door de drukte op Schiphol, vervolgvertragingen en uitgelopen binnenkomst, die wij bijzonder betreuren. De reizigers zullen ruimschoots gecompenseerd worden, maar dat neemt de teleurstelling of boosheid niet weg dat hun vakantie in het water is gevallen.”