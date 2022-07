Waar moet je op letten bij pinnen in het buitenland?

De koffers staan klaar, vergeet de Schipholrijen en files voor de Gotthardtunnel even en daar zie je jezelf al zitten in het zonnetje op een terras ver van hier. En dan wil je geen gedoe hebben met betalen. Lees daarom deze tips even door, voordat je de grens overgaat.

Stel je bankpas in op de locatie

Nederlandse bankpassen staan standaard 'aan' voor betalen in Europa. Gaat de reis naar een ander continent, dan is het belangrijk om dit aan te vinken in je bank-app of op de internetbankieren-site.

Is pinnen wel mogelijk in het vakantieland?

In steeds meer landen is het mogelijk om met een Nederlandse pinpas te betalen. Toch gebeurt het nog vaak, dat de restauranteigenaar moeilijk kijkt bij het afrekenen. Wil je deze stress vermijden, neem dan ook een creditcard mee.

Heb je geen creditcard, dan kun je ook een prepaid creditcard kopen met een vast bedrag erop. Dan is het probleem ook opgelost.

Kijk uit met betalen in een andere valuta

Gaat de reis naar een land zonder euro? Dan proberen pinautomaten, geldwisselaars en sommige horeca-uitbaters hier een slaatje uit te slaan.

Let goed op bij het pinnen. Kies altijd voor de optie om in de lokale valuta te betalen, want dan berekent je eigen bank de wisselkoers. Dit is bijna altijd de voordeligste optie.

Contant geld pinnen

Geld halen uit de muur bij een buitenlandse bank kan soms ook extra geld kosten per transactie. Het is dan onverstandig om telkens kleine bedragen op te nemen. Het is altijd handig om wat contant geld op zak te hebben, maar betaal met de pinpas waar het kan.