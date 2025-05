Australische sterrenkundigen hebben iets ontdekt waar ze voorlopig nog geen volledige verklaring voor hebben: een volmaakt ronde bal in de ruimte. Het object is zo symmetrisch dat wetenschappers het Teleios hebben genoemd, Grieks voor 'perfectie'.

De mysterieuze bol werd gevonden met behulp van een geavanceerde radiotelescoop. Op het eerste gezicht lijkt het te gaan om de overblijfselen van een ontplofte ster, een zogeheten supernova. Maar daar houdt de duidelijkheid op, want de rest van het verhaal klopt niet met wat we weten over zulke explosies.

Het eerste raadsel is de afstand. De onderzoekers kunnen niet bepalen of het object op zevenduizend of op vijfentwintigduizend lichtjaar van ons staat. Dit lijkt misschien niet zo belangrijk, maar het maakt een enorm verschil. Als de bol dichtbij staat, is hij relatief klein en jong. Staat hij verder weg, dan moet hij veel groter en ouder zijn.

Bijzonder soort supernova?

De experts denken dat het gaat om een bijzonder soort supernova waarbij een kleine, uitgebrande ster (een witte dwerg) materiaal steelt van een naburige ster. Als de witte dwerg te veel materie opslokt, ontploft hij. Maar normaal gesproken zien we bij zo'n explosie ook röntgenstraling, en die ontbreekt hier volledig.

Er is nog een mogelijkheid: een zeldzaam type supernova waarbij de witte dwerg de explosie overleeft en verandert in een 'zombie-ster'. Dit zou de afwezigheid van röntgenstraling verklaren. Maar dan zou het object veel dichterbij moeten staan dan alle metingen aangeven.

Nog geen verklaring

Het meest verbazingwekkende is misschien nog wel de perfecte bolvorm. Meestal zijn de overblijfselen van een supernova rommelig en onregelmatig. De explosie zelf is vaak al asymmetrisch, en tijdens de uitdijing botst het materiaal tegen gas en stof in de ruimte. Deze bol lijkt echter in een bijzonder leeg gebied te zijn ontstaan, waardoor hij gelijkmatig kon uitdijen.

Voorlopig blijft Teleios dus een mysterie. De onderzoekers hebben alle mogelijke verklaringen onderzocht, maar geen enkele past helemaal. Er zijn nieuwe waarnemingen nodig om te begrijpen hoe deze kosmische zeepbel kon ontstaan.