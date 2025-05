Wetenschappers hebben een uitvinding gedaan die het controleren van je darmgezondheid een stuk aangenamer maakt. Een piepklein inslikbaar pilletje kan straks meten wat er precies in je darmen gebeurt, zonder dat je daarvoor een vervelend darmonderzoek hoeft te ondergaan.

Het Belgische onderzoeksinstituut Imec heeft samen met het Nederlandse Wageningen University & Research een sensor ontwikkeld die drie keer kleiner is dan bestaande camera-pillen. Het apparaatje is slechts twee centimeter lang en meet temperatuur en zuurgraad, en kan ook ontstekingen opsporen door de chemische samenstelling van je darmen te analyseren.

De uitvinding kan ook de zogeheten redoxbalans meten. Dit is een belangrijke indicator voor ontstekingen en vertelt veel over de bacteriën in je darmen. Deze darmbacteriën spelen een steeds belangrijkere rol in ons begrip van gezondheid.

Veel makkelijker dan endoscopie

Tot nu toe was het lastig om te zien wat er diep in je darmen gebeurt. Een endoscopie of colonoscopie is onaangenaam en laat maar een deel van het spijsverteringskanaal zien. De nieuwe sensor reist door je hele spijsverteringsstelsel en stuurt onderweg continu gegevens door, wel 24 uur tot een week lang.

De eerste tests met gezonde vrijwilligers zijn al succesvol afgerond. De onderzoekers willen nu verder testen bij patiënten met kanker of chronische ontstekingen. Het apparaatje zou artsen kunnen helpen om darmziektes beter te begrijpen en te behandelen.

De technologie wordt morgen voor het eerst live gedemonstreerd op de technologiebeurs ITF World. Aniek Even, een onderzoeker bij Imec, zal de sensor inslikken, waarna iedereen op een scherm kan volgen wat er in haar darmen gebeurt.