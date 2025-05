Alle manieren waarop Ozempic onze wereld zal veranderen, van alcohol tot luchtvaartmaatschappijen

Er geen tientallen miljoenen mensen afvallen. Het gaat niet alleen om afvallen. Door de gewoonten van miljoenen mensen te veranderen, hebben de medicijnen enorme gevolgen voor alles, schrijft de wetenschapsredacteur van The Times.

Afgelopen week werd op het Europees Congres over Obesitas in Malaga een reeks presentaties gehouden waaruit bleek dat nieuwe afslankmedicijnen zoals Ozempic, Wegovy en Mounjaro niet alleen goed zijn in het bestrijden van diabetes en het helpen van mensen om af te vallen, maar dat ze ook hartaanvallen kunnen voorkomen, kanker kunnen voorkomen, het risico op dementie kunnen verminderen, depressie kunnen behandelen en kunnen helpen bij de strijd tegen verslaving.

Het wordt steeds duidelijker dat deze medicijnen niet alleen onze relatie met voedsel voorgoed kunnen veranderen, maar dat ze ook de voorbode kunnen zijn van een veel grotere revolutie in onze gezondheid.

De gevolgen van deze revolte lijken met elke maand ingrijpender te worden en kunnen van alles veranderen, van de verkoop van alcohol tot het brandstofverbruik van vliegtuigen.

Een groot gevolg zal besparing zijn op de gezondheidszorg. De medicijnen zijn weliswaar duur, maar zeer dikke mensen zijn grootgebruikers van dokters, ziekenhuizen en medicijnen. Het zal miljarden schelen.

Vorige week schreef Alex Gourlay, bestuursvoorzitter van Holland & Barrett, de sterke stijging van de verkoop van gezondheidsvoeding toe aan de nieuwe medicijnen, waarvan gebruikers vaak minder behoefte hebben aan junkfood. "[Het is] een echte trendbreker", aldus Gourlay. Er wordt gehuiverd in de directiekamers van MacDonalds.

Nog een voorbeeld. Volgens een rapport uit 2023 schat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines dat als passagiers gemiddeld slechts 4,5 kilo lichter zouden zijn, ze jaarlijks 80 miljoen dollar aan brandstofkosten zouden besparen.

Ook de alcoholindustrie kan worden getroffen. In januari verkocht het beleggingsfonds Fundsmith Equity zijn aandelen in Diageo, een grote drankenproducent, uit bezorgdheid dat afslankmedicijnen de drankverkoop zouden drukken.

Er kunnen nog veel meer gevolgen zijn. Een van de voornaamste bezigheden in onze cultuur is eten. Als mensen dat minder belangrijk gaan vinden, wat gebeurt er dan?

We zullen het zien.