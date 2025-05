Wat moet je doen bij een rode middenstreep in deze twee vakantielanden?

Op vakantie met de auto richting Zuid-Frankrijk of naar het prachtige Spanje ? Dan kun je zomaar ineens een felrode streep midden op de snelweg tegenkomen. Wat betekent die rode lijn en waarom ligt hij daar eigenlijk?

Sinds deze week is het zover: tussen Lyon en Marseille, op een druk stuk van de Franse A7, prijkt een opvallende doorgetrokken rode lijn naast de bekende witte markering. Het is geen foutje en ook geen tijdelijke aanduiding voor wegwerkzaamheden. De lijn is daar met beleid neergestreken en maakt deel uit van een proefproject van snelwegbeheerder ASF, een dochter van Vinci Autoroutes.

Verkeersveiligheid

Het idee is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op dit traject vonden de afgelopen jaren veel ongelukken plaats. Met deze nieuwe visuele waarschuwing hoopt ASF dat automobilisten vanzelf de voet iets van het gas halen. En belangrijker nog: niet gaan inhalen.

Mag je dan nog wel inhalen als je zo’n rode lijn ziet? De boodschap is: doe het niet. De rode lijn zelf staat dan wel niet officieel in de Franse of Spaanse wegcode, maar het effect is duidelijk. Ze moet een 'gevoel van gevaar' oproepen. En wie zich daar niks van aantrekt, riskeert een boete van 135 euro en drie strafpunten op het rijbewijs.

In Spanje doen ze dit kunstje al iets langer. Op de A355 bij Málaga werd de rode streep enkele jaren geleden geïntroduceerd na meerdere ongevallen. De boodschap is daar hetzelfde: dit is een gevaarlijke weg; houd je in.

Binnenkort ook in Nederland?

Frankrijk volgt dus het Spaanse voorbeeld, en breidt de proef inmiddels uit naar delen van de A10. Als de resultaten positief zijn, duikt de rode lijn straks waarschijnlijk op veel meer plekken op.

En hoe zit dat in Nederland? Hier zijn we al bekend met gekleurde lijnen, maar dan anders. Op sommige wegen zie je bijvoorbeeld groene of paarse strepen, die iets zeggen over de maximumsnelheid: namelijk respectievelijk 100 of 60 km/u. Of je mag inhalen hangt bij ons gewoon af van de witte lijnen: doorgetrokken is nee, onderbroken is ja.

Kleuren kunnen dus echt verschil maken op de weg. Waar een gewone witte lijn al snel over het hoofd wordt gezien, blijkt een rode lijn direct meer aandacht te trekken. En als dat ervoor zorgt dat we met z’n allen veiliger rijden — of op z’n minst even beter opletten — dan is zo’n lik verf goud waard.