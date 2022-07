De Russische variant van McDonalds (Vkusno - i totschka) zou de echte doen vergeten, was de claim. Maar de start belooft niet veel goed. Er zijn geen "Happy Meals" en "Mc Flurrys", geen BigMacs, maar vooral: er is amper friet.

Het bedrijf legt uit: Er zijn niet genoeg Russische aardappelen en import is momenteel om voor de hand liggende redenen niet mogelijk.

Wat er wel is, is schimmel. Onlangs vond een klant in een filiaal in Moskou haar hamburgerbroodje bedekt met schimmel en plaatste een foto online, wat leidde tot een vlaag van sarcastische opmerkingen.

De blogger Alexander Gorbunov, ook bekend als Stalingulag, merkte op dat het minder dan drie weken duurde voordat de hamburgerkwaliteit kelderde naar de Russische normaliteit. Stalingulag stelde voor om de Russische nieuwstaal, volgens welke de oorlog in Oekraïne geen oorlog isf, toe te passen schimmel en het te hernoemen tot "bioactief eco-ingrediënt". De satiricus Vadim Dabuschski schreef op Facebook dat je in Frankrijk op elke kaas schimmel kan vinden, en Russische broodjes hoeven daarvoor niet onder te doen.

Ondertussen meldt een klant uit Tula dat haar een cheeseburger zonder vlees is verkocht. Een klant genaamd Yuri Golubinsky twitterde dat hij insectenpootjes vond in de gesmolten kaas op zijn burger, hij had ook een foto.