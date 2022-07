Topman IEA: wereldwijde energiecrisis kan nog erger worden

De wereldwijde energiecrisis, met de sterk gestegen prijzen voor olie en gas als gevolg van de oorlog in Oekraïne, kan nog erger worden. Daarvoor waarschuwde topman Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) op een energieconferentie in Sydney. Hij zei dat de wereld nog nooit een dergelijke energiecrisis heeft meegemaakt wat betreft omvang en complexiteit. En het ergste kan volgens Birol dus nog komen en kan de hele wereld raken. Vanwege de verstoringen van de Russische leveringen van fossiele brandstoffen zijn de prijzen van olie en gas flink opgelopen. Daardoor wordt de inflatie aangewakkerd en staat de koopkracht van huishoudens zwaar onder druk. In verschillende landen waaronder Sri Lanka hebben die sterk gestegen prijzen samen met economische problemen zelfs geleid tot grote sociale onrust. Volgens Birol kan Europa het komende winter heel lastig gaan krijgen vanwege mogelijke tekorten aan gas, nu Rusland de gaskraan volledig dicht zou kunnen draaien. Hij zei hier erg bezorgd over te zijn en vreest dat dit wereldwijde gevolgen kan gaan krijgen. Birol verklaarde dat de energiecrisis wel een aanjager kan zijn voor de overstap naar duurzame energiebronnen. De Amerikaanse energieminister Jennifer Granholm verklaarde op het forum dat de oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat het belangrijk is dat wordt overgestapt op alternatieve energiebronnen om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen tegen te gaan. Volgens Granholm zou een wereldwijde transitie naar duurzame energie een soort belangrijk vredesplan kunnen betekenen. "We willen en moeten naar schone energie", aldus de minister.