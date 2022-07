Funda: veel meer woningen op de markt, minder kopers

Huizensite Funda merkt een ’forse stijging’ van het aantal woningen dat te koop wordt gezet. Tegelijk wordt er minder gereageerd op het huizenaanbod, constateert het platform dinsdag in zijn kwartaalbericht.

„Hierdoor slinkt de concurrentie onder kopers in een groot deel van Nederland. Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor kopers, neemt dan ook weer verder toe dit kwartaal”, luidt een toelichting op de zogeheten Funda Index die het bedrijf elk kwartaal publiceert. 'Gunstig voor kopers' betekent meer keus en minder hoge prijzen. Uit onderzoek onder bezoekers van de site blijkt dat woningzoekers terughoudend zijn door de fors oplopende hypotheekrente, de verwachting dat de markt nog gunstiger wordt voor kopers en de oorlog in Oekraïne.