’Prijzen in supermarkt blijven fors doorstijgen’

Voedsel was in juni 11% duurder dan in dezelfde maand in 2021.

Het tempo waarmee de prijzen van voedingsmiddelen toenemen, ligt daarmee fors hoger dan de algemene prijsstijging, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vlees en zuivel zijn verreweg het sterkst in prijs gestegen. Vlees is 16% duurder dan een jaar geleden. Voor zuivel is de prijsstijging van 14% zelfs de grootste sinds augustus 2008.

„De belangrijkste oorzaak van de prijsstijging zit toch in de gestegen energie- en grondstofkosten”, zegt CBS-econoom Frank Notten tegen De Telegraaf. „Daarmee worden veevoer, transport en dus ook de productie van vlees- en zuivelproducten duurder.”

Uitzondering aan de onderkant is chocola. Die werd 3,7% duurder. Aan de bovenkant heb je zonnebloemolie waar in juni 50% meer voor betaald moest worden dan een jaar geleden.

Voedselprijzen in de winkel zullen doorstijgen „De producentenprijzen zijn in mei 23% gestegen en stijgen door. Er zit altijd een vertraging van enkele maanden in voordat de producentenprijzen doorsijpelen naar de consument.”