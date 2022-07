Vermijd dure Belgische post: hier staan de flitspalen op de routes naar het zuiden

Binnenkort staan de Belgische snelheidscamera's scherper afgesteld. Vanaf een snelheid van 129 kilometer per uur word je op de bon geslingerd. België wil de verkeersveiligheid op de snelwegen verbeteren. Er zijn een stuk meer verkeersdoden en gewonden te betreuren dan in Nederland.

In het verleden sloeg een flitskast pas aan vanaf 141 of 147 km/u. Vanwege quota's kon het zijn dat een camera periodes niet werkte. Daar komt nu verandering in. Belgische politie en parket zijn voorbereid op de verhoogde instroom van boetes.

“Op Vlaamse snelwegen werken de camera's voortaan altijd en geldt enkel nog de technische tolerantie van 129 kilometer per uur”, zegt woordvoerder van het ministerie van Justitie Edward Lantsheere tegen De Zondag.

“Bij de verwerkingscentra van de federale politie is nieuw personeel aangenomen. Dat zorgt ervoor dat we perfect in staat zijn om alles op te volgen”, aldus de woordvoerder.

Let dus extra op als je over de Belgische wegen rijdt richting je vakantiebestemming. Kijk hier waar de huidige en toekomstige trajectcontroles zijn geplaatst door onze zuiderburen: