Hoogleraar hekelt ECB-beleid en muntunie: ‘Nederland kan beter zelf uit de euro stappen’

De economische crises stapelen zich op in 2022: de huizenmarkt barst uit zijn voegen, de inflatie is in bijna vijftig jaar niet zo hoog geweest, de rentes zijn structureel te laag. Een groot deel van de wereld heeft nu met deze problemen te maken, maar Europa wordt extra hard geraakt.

De euro heeft meer dan twintig procent in waarde verloren ten opzichte van de dollar en heeft in bijna twintig jaar niet zo laag gestaan. Volgens Jan Luiten van Zanden, hoogleraar economische geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, komen de meeste van deze problemen voort uit de euro en het beleid van de ECB.

“Geen enkel systeem is voor de eeuwigheid. Als er niet bijtijds over een alternatief wordt gedacht, kan Nederland beter op eigen houtje uit de euro stappen. Je moet afspraken maken, bijvoorbeeld hoe je contracten behandelt. Die zijn rond de introductie van de euro ook gemaakt. Het is complex, maar niet onmogelijk”, zegt Luiten van Zanden tegen de Telegraaf.

Financiële crisis dreigt

We kampen met zware inflatie en een beginnende recessie. Dit laat volgens de hoogleraar eens te meer zien waar het probleem zit. “Het laat opnieuw zien hoe lastig het is dat we een munt hebben voor zulke verschillende landen. Waar noordelijke landen behoefte hadden aan een hogere rente en inflatiebestrijding, is het zuiden daar nog steeds niet aan toe.”

“Die tegenstelling is de afgelopen tijd scherper geworden, en laat zien hoe kunstmatig de euro is. Pijnlijk, want we zijn nog niet klaar voor een volgende recessie. Terwijl we dit najaar mogelijk zelfs in een financiële crisis belanden.”

“Zuidelijke landen kenden een heel andere dynamiek dan het noorden: een hogere werkloosheid, inflatie en overheidstekort. En als die situatie onhoudbaar werd, devalueerden ze de munt. Maar door de eurozone is die uitweg nu afgesneden”, legt de hoogleraar uit.

Niets heeft het eeuwige leven

De historisch econoom pleit voor een breuk: “Een euro voor het noorden en een voor het zuiden bijvoorbeeld. Al voorzie ik in de praktijk eerder dat er een crisis ontstaat waarin de euro niet meer overeind te houden is. Dat zal dan tot zo’n chaos leiden dat er een gigantische systeemcrisis ontstaat. Maar als economisch historicus denk ik dat niets het eeuwige leven heeft. Ooit zal er een nieuw systeem komen, dus laten we erover nadenken hoe we dat in goede banen leiden.”