Deze omweg moet Poetin nemen om in Boedapest te komen

Poetin wil niet gearresteerd worden als hij in Boedapest gaat praten met zijn vriend Trump.

Als gevolg van het EU-luchtruimverbod kan de Russische president Poetin niet rechtstreeks naar Boedapest vliegen. Normaal gesproken zou Poetin in Hongarije meteen gearresteerd moeten worden vanwege een internationaal aanhoudingsbevel, maar de Hongaarse regering heeft al laten weten hem ongehinderd te zullen ontvangen.

Door het EU-verbod mogen Russische vliegtuigen niet over het luchtruim van de EU vliegen. Een directe vlucht van Moskou naar Boedapest is dus niet mogelijk, omdat Hongarije bijna geheel door EU-landen wordt omringd en een overvlucht door Oekraïne uitgesloten is. Alleen via een flinke omweg is een reis mogelijk: Poetin zou vermoedelijk via Turkije, langs de Balkan, naar Hongarije moeten vliegen. Dit zou de reisafstand verdrievoudigen tot ongeveer 5000 kilometer en de reistijd met zo’n drie uur verlengen. Serbië zou waarschijnlijk toestaan dat het Russische vliegtuig daar overheen vliegt, waarna het toestel vanuit Servië direct de Hongaarse lucht in kan.

Kortom: het EU-luchtruimverbod maakt elke reis van Poetin naar Hongarije veel ingewikkelder, maar volledige uitsluiting is niet mogelijk door de geografische ligging van enkele niet-EU-landen op de Balkan.