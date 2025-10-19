ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze omweg moet Poetin nemen om in Boedapest te komen

Politiek
door Ans Vink
zondag, 19 oktober 2025 om 7:02
mobile
Poetin wil niet gearresteerd worden als hij in Boedapest gaat praten met zijn vriend Trump.
Als gevolg van het EU-luchtruimverbod kan de Russische president Poetin niet rechtstreeks naar Boedapest vliegen. Normaal gesproken zou Poetin in Hongarije meteen gearresteerd moeten worden vanwege een internationaal aanhoudingsbevel, maar de Hongaarse regering heeft al laten weten hem ongehinderd te zullen ontvangen.
Door het EU-verbod mogen Russische vliegtuigen niet over het luchtruim van de EU vliegen. Een directe vlucht van Moskou naar Boedapest is dus niet mogelijk, omdat Hongarije bijna geheel door EU-landen wordt omringd en een overvlucht door Oekraïne uitgesloten is. Alleen via een flinke omweg is een reis mogelijk: Poetin zou vermoedelijk via Turkije, langs de Balkan, naar Hongarije moeten vliegen. Dit zou de reisafstand verdrievoudigen tot ongeveer 5000 kilometer en de reistijd met zo’n drie uur verlengen. Serbië zou waarschijnlijk toestaan dat het Russische vliegtuig daar overheen vliegt, waarna het toestel vanuit Servië direct de Hongaarse lucht in kan.
Kortom: het EU-luchtruimverbod maakt elke reis van Poetin naar Hongarije veel ingewikkelder, maar volledige uitsluiting is niet mogelijk door de geografische ligging van enkele niet-EU-landen op de Balkan.
Afbeelding: Bild

    Lees ook

    Poetins geheime haremPoetins geheime harem
    Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — TrumpOekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump
    Wat gebeurt er als Poetin sterft?Wat gebeurt er als Poetin sterft?
    loading

    POPULAIR NIEUWS

    Scherm­afbeelding 2025-10-18 om 08.02.02

    De PVV-aanhang op X is niet blij met de behandeling bij VI van hun held

    Screenshot_2025-10-17_at_11.34.38

    Eeneiige tweelingen tonen schokkende effecten van roken op uiterlijk

    gandr-collage (20)

    Poetins geheime harem

    ANP-533730884

    Politie zet drones in en slingert duizenden bellende fietsers op de bon

    shutterstock_2625225777

    Slecht zicht kan tot 12 jaar vóór dementie al een vroeg signaal zijn, blijkt uit nieuw onderzoek.

    174177142_m

    Bloedtest spoort meer dan 50 soorten kanker op

    Loading