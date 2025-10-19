ECONOMIE
Je geboortedatum liegt: nieuw bloedonderzoek onthult je werkelijke leeftijd

door Andrei Stiru
zondag, 19 oktober 2025 om 10:49
Iedereen kent wel iemand die er jonger uitziet dan hun leeftijd, of juist ouder. Nu kunnen wetenschappers met een nieuwe techniek je biologische leeftijd berekenen en die blijkt vaak flink te verschillen van wat er in je paspoort staat.
Onderzoekers uit Australië hebben een nieuwe biologische klok ontwikkeld, gtAge genaamd, die veel nauwkeuriger is dan eerdere methoden. Met de methode worden twee verschillende gegevensbronnen uit je bloed gecombineerd. Zo kunnen wetenschappers voorspellen hoe oud je lichaam werkelijk is.
Twee belangrijke factoren
Ten eerste wordt er gekeken naar suikermoleculen die aan je antilichamen zitten, de zogenaamde IgG N-glycomen. Deze veranderen naarmate je ouder wordt. Ten tweede wordt gekeken naar welke genen in je bloed actief zijn, het transcriptoom genaamd. Door beide te meten krijg je een completer beeld van veroudering dan wanneer je maar naar één ding kijkt.
De onderzoekers ontwikkelden een AI-model, AlphaSnake, die leert welke combinatie van deze kenmerken het beste de leeftijd voorspelt. gtAge verklaart met behulp van dit model maar liefst 85 procent van de verschillen in leeftijd tussen mensen. Dat is veel beter dan wanneer je alleen naar de suikermoleculen kijkt (29 procent) of alleen naar genactiviteit (81 procent).
Info over je gezondheid
Het verschil tussen je biologische en kalenderleeftijd blijkt ook iets te zeggen over je gezondheid. Mensen die biologisch ouder zijn dan hun paspoort aangeeft, hebben hogere cholesterolwaarden, meer glucose in hun bloed en andere risicofactoren. Wie juist biologisch jonger is, heeft gezondere waarden.
De techniek wordt nog ontwikkeld en moet verder getest worden in grotere groepen mensen van verschillende leeftijden. Maar de onderzoekers hopen dat hun biologische klok uiteindelijk kan helpen bij het voorspellen van ouderdomsziekten en het testen van behandelingen die de veroudering vertragen.
Bron: Engineering Open Access
