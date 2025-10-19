ECONOMIE
Genoeg leegstand in Nederland 200.000 woningen

Samenleving
door Redactie
zondag, 19 oktober 2025 om 7:21
ANP-525689601
 Er staan zoveel huizen, kantoren en winkels in Nederland leeg dat alle inwoners van de stad Utrecht erin zouden kunnen wonen. Dit blijkt uit een berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV). De leegstand komt neer op 200.000 nieuwbouwappartementen.
In totaal staat er 17,8 miljoen vierkante meter aan panden structureel leeg, aldus het CBS. Er zit al zeker een jaar geen bewoner of huurder in. Ook wordt er geen of nauwelijks energie afgenomen in deze gebouwen.
Al die leegstand bij elkaar, is evenveel oppervlak als 200.000 standaard nieuwbouwappartementen. Dat zou genoeg plek bieden voor alle inwoners van Utrecht (377.000). Zonder te proppen; zij hebben dan evenveel ruimte per persoon als stedelingen nu gemiddeld hebben.
