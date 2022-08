Economie groeit fors: “Naderende recessie zit vooral tussen de oren”

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal onverwacht hard gegroeid. Maar liefst 2,6 procent kwam erbij. "Toen ik de cijfers zag, dacht ik in eerste instantie: grapje zeker."

Dat zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS in de Telegraaf. De harde groei is vooral te danken aan investeringen van bedrijven in onder meer kantoorpanden, maar ook de export nam sterk toe. En zelfs de Nederlandse consument deed een duit in het zakje met 7 procent meer uitgaven dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ons geld besteedden we vooral aan horeca, vakantie en uitjes.

"De naderende recessie waar we het de afgelopen weken voortdurend over hebben, zit vooral tussen de oren”, zegt Van Mulligen. De tweede helft van het jaar wordt minder rooskleurig denkt het CBS. "Maar stel dat we in het derde en vierde kwartaal op een min van 0,5% uitkomen, dan nog komen we over heel dit jaar uit op een groei van rond de 4%", aldus de econoom. "Na een groei van pakweg 5% over 2021 is dat toch een hele mooie prestatie.”