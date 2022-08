Belastingdienst eist 120.000 euro van dit bedrijf vanwege gratis gezonde lunch

De Belastingdienst rekent 80 procent belasting over de waarde van de dagelijkse gezonde lunch die directeur Rob Baan van tuinbouwbedrijf Koppert Cress aan werknemers voorzet. Hij deelt de salades, fruit en verse soep uit aan zijn 200 medewerkers om gezond eten te stimuleren, maar de Belastingdienst schaart dit onder loon in natura.

Dit bedrag is vanaf 2016 opgelopen tot 120.000 euro. Het bedrijf heeft dit overgemaakt aan de Belastingdienst, maar bezwaar aangetekend en is twee keer in het ongelijk gesteld, bij de rechtbank en vervolgens bij het gerechtshof. Nu wil Baan naar de Hoge Raad gaan om het geld alsnog terug te krijgen en een precedent te scheppen.

"Dat geld wil ik terug. Ik heb er bezwaar tegen gemaakt, dat is afgewezen en toen ben ik met de rechtszaak gestart. Een ton is niets ten opzichte van mijn totale omzet en procederen kost ook geld, maar het gaat me om het principe. Een gezonde lunch hoort niet belast te worden, het is geen verkapt loon”, aldus Baan.

Hij serveert een uitgebreide lunch, die is samengesteld door een diëtiste en voldoet aan de richtlijnen van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum. De directeur snapt niet waarom veiligheidsschoenen niet worden belast, maar er over gezondheidsbeschermend voedsel 80 procent belasting moet worden betaald.

Baan zet tijdens de rechtszaak de expertise van een bedrijfsarts en een arts bedrijfsgeneeskunde in. Zij vinden dat een gezonde lunch, samen met een beweegprogramma, gezien kan worden als 'een gezondheidsrisico reducerende voorziening'.