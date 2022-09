De inflatie in Nederland is in augustus verder gestegen naar 13,6 procent. Niet eerder was de inflatie dit jaar zo hoog. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend op basis van de Europese rekenmethode.

Voor verreweg het grootste deel wordt de prijsstijging veroorzaakt door hogere energieprijzen. In augustus liep de prijs van gas verder op en dat werkt door in de energierekening van huishoudens.