Rusland verdient sinds begin van de oorlog 158 miljard euro aan fossiele brandstoffen

Poetin heeft dit jaar al heel veel geld verdiend met de export van energie. Europa heeft het afgelopen half jaar een recordbedrag van 85 miljard euro overgemaakt aan Rusland, rekende een denktank uit.

"De opgelopen prijzen van fossiele brandstoffen betekenen ook dat Rusland veel meer geld verdient met de export in vergelijking met voorgaande jaren, ondanks de verminderde exportvolumes dit jaar", legt The Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) uit. De Europese sancties hebben een averechts effect opgeleverd, nu Poetin de aardgaskraan dicht heeft gedraaid. Hierdoor is ook elektriciteit veel duurder geworden in Europa.

"De export van fossiele brandstoffen heeft sinds het begin van de invasie ongeveer 43 miljard euro bijgedragen aan de federale begroting van Rusland, waarmee de oorlogsmisdaden in Oekraïne werden gefinancierd", zegt CREA. De EU heeft voor 85,1 miljard euro aan Russische energie geïmporteerd. China volgt met 34,9 miljard euro en Turkije importeerde voor omgerekend 10,7 miljard euro.

Europa heeft de ogen gesloten voor de onberekenbare Poetin. Zelfs na zijn annexatie van de Krim in 2014 heeft de EU geen stappen gezet om minder afhankelijk te worden van Rusland wat betreft de energievoorziening. Daar krijgen Europese burgers, bedrijven en overheden nu de zware rekening voor gepresenteerd.

Deze spotprent uit maart beeldt de situatie treffend uit: