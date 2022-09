Europa: energie moét goedkoper

Europa is vastbesloten de hoge energieprijzen die miljoenen gezinnen in armoede storten en steeds meer bedrijven failliet doen gaan snel af te toppen, mogelijk al volgende maand. Eind deze maand zal duidelijk zijn hoe. Op veel punten is nu al overeenstemming.

De lidstaten van de Europese Unie moeten “een duidelijk signaal” geven dat ze “zullen doen wat nodig is om gezinnen en bedrijven te beschermen en voldoende energie tegen betaalbare prijzen te garanderen”. Dat heeft de Tsjechische EU-voorzitter vrijdag verklaard. Hij wil tegen eind deze maand een akkoord over concrete maatregelen die de torenhoge factuur kunnen milderen.

Onder de 27 lidstaten tekent zich een ruime meerderheid af die de hoge toevalswinsten van stroombedrijven wil afromen en de gas- en oliebedrijven een 'solidariteitsheffing' wil opleggen. Lidstaten kunnen de opbrengst herverdelen onder zwaargetroffen gezinnen en bedrijven en er hun overgang naar groene energie mee financieren.