Fitch: Nederland nog steeds allerhoogste kredietwaardigheid

Kredietbeoordelaar Fitch laat zijn beoordeling voor de Nederlandse kredietwaardigheid op het allerhoogste AAA-niveau staan. Dat meldde het bureau in zijn halfjaarlijkse beoordeling van de Nederlandse kredietwaardigheidsstatus. Ook bij de twee grote ratingbureaus Standard & Poor's (S&P) en Moody's heeft Nederland de topstatus. Die hoogste rating geeft aan dat het bijzonder veilig is om geld aan de Nederlandse staat te lenen. De prognose voor de komende tijd is volgens Fitch ook stabiel. Dat betekent dat er voorlopig geen afwaardering van de AAA-status van Nederland zal komen. Sterk herstel Fitch wijst erop dat de groei van de Nederlandse economie in de eerste helft van dit jaar sterker is geweest dan verwacht. Vooral in het tweede kwartaal, toen de economie met 2,6 procent groeide, was volgens de kredietbeoordelaar sprake van één van de sterkste herstelperioden in Europa sinds de coronacrisis. Voor het hele jaar is Fitch ook positiever geworden over de groei. Het sterke herstel dankt Nederland onder andere aan de export, maar ook doordat huishoudens meer geld uitgaven, zo valt te lezen. Verder wijst Fitch op het "recordlage" werkloosheidcijfer van 3,6 procent. Wel wijst Fitch erop dat de huidige hoge energieprijs de groeivooruitzichten minder maakt. De hoge prijzen voor gas en stroom hollen de koopkracht van huishoudens uit. Ook de buitenlandse vraag zal verzwakken omdat de economische activiteit in Europa in zijn geheel minder zal worden, verwacht Fitch. Dat komt vooral doordat de kans toeneemt dat Rusland de gaskraan naar Europa helemaal dichtdraait, al is Nederland daar minder vatbaar voor dan andere landen. Verder remt de stijging van de rente de investeringen in de huizenmarkt af. De huidige hoge inflatie noemt Fitch een tijdelijk fenomeen. Momenteel ligt de inflatie in Nederland volgens de Europese meetmethode op 11,6 procent. Dit zal volgend jaar 5 procent zijn en weer een jaar later zo'n 2 procent, aldus Fitch. Dat komt volgens de kenners onder andere doordat goed duidelijk is waar de hogere prijzen vandaan komen, maar ook doordat de lonen niet al te hard oplopen.